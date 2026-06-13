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due feriti in codice rosso

Cade aereo da turismo nel Comasco, era diretto a Locarno

L'incidente a Lurate Caccivio: i due uomini a bordo in ospedale in codice rosso

13 Giu 2026 - 17:44
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