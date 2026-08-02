1 di 6
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Soccorsa immediatamente da alcuni passanti

Brescia, donna accoltellata fuori da un centro commerciale: è grave

Ferita con diversi fendenti da un uomo, si presume sia l'ex marito, mentre era in compagnia dei figli

02 Ago 2026 - 18:48
6 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su