L'ufficio anagrafe è uno snodo fondamentale per la vita amministrativa del Comune. La chiusura temporanea significa quindi lo stop a numerosi servizi per i cittadini, che dovranno attendere la riattivazione o eventuali soluzioni alternative. La situazione si complica ulteriormente con l'avvicinarsi delle scadenze legate alle consultazioni referendarie. L'anagrafe è infatti coinvolta anche in una serie di adempimenti collegati al voto, tra cui comunicazioni ufficiali, aggiornamento dei registri elettorali e predisposizione della documentazione necessaria per le operazioni di voto. L'amministrazione comunale sta lavorando per individuare una soluzione temporanea. Tra le ipotesi sul tavolo ci sono l'arrivo di personale sostitutivo o l'attivazione di collaborazioni con altri enti locali per garantire almeno i servizi essenziali.