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sul posto anche la scientifica

Bordighera, carabinieri al lavoro per effettuare i rilievi nella villetta dove viveva la bimba trovata morta

Le sorelline della bambina morta il 9 febbraio scorso: "L'hanno messa sott'acqua per vedere se si riprendeva"

30 Mag 2026 - 14:25
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Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio scorso. I carabinieri hanno arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della madre della piccola, nell'ambito degli approfondimenti disposti dalla magistratura. L'uomo, già indagato insieme alla donna per omicidio preterintenzionale, è ora accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Lo stesso provvedimento cautelare è stato notificato anche alla madre della piccola, già detenuta nel carcere di Genova.

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