Bordighera, carabinieri al lavoro per effettuare i rilievi nella villetta dove viveva la bimba trovata morta

Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio scorso. I carabinieri hanno arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della madre della piccola, nell'ambito degli approfondimenti disposti dalla magistratura. L'uomo, già indagato insieme alla donna per omicidio preterintenzionale, è ora accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Lo stesso provvedimento cautelare è stato notificato anche alla madre della piccola, già detenuta nel carcere di Genova.