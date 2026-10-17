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Volati bottiglie di vetro e fumogeni

Italia in piazza, cortei anche a Bologna: scontri alla stazione

Il corteo era iniziato nel primo pomeriggio da piazza Minghetti. In zona stazione un gruppo si è staccato dirigendosi verso la piazza antistante con bottiglie di vetro e transenne

17 Ott 2026 - 19:32
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