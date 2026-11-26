Un incendio è divampato nella notte tra mercoledì e giovedì all'interno di un condominio di via Corticella sito nella zona Nord di Bologna. Sul posto, dalle 2.20 del mattino, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. A seguito del loro intervento 50 persone, tra cui alcuni bambini, sono state evacuate e soccorse. Altre 14 sono rimaste intossicate dal fumo, di queste almeno tre sarebbero in gravi condizioni. Le fiamme sono partite dal piano terra e poi si sono propagate a tutto il palazzo. Il Comune ha trovato una sistemazione in hotel a tutti gli sfollati che ne avevano necessità: cinque famiglie, per un totale di 15 persone. L'intero stabile è stato interdetto.