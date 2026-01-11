Logo Tgcom24
Cronaca
In azione una banda di professionisti

Bergamo, raid nei cimiteri per rubare statue di bronzo: profanate 25 tombe

I colpi nei Comuni di Albano Sant'Alessandro e Brusaporto. I malviventi arrivati con un pullman | I sindaci: "Vogliono vendere la merce: denunciate"

11 Gen 2026 - 15:54
