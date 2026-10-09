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Indagine "Beagle Nightmare"

Beagle maltrattati per sperimentare farmaci, 14 indagati

Diciassette cani ancora vivi sono stati salvati e affidati ad associazioni per le cure e la riabilitazione

09 Ott 2026 - 17:53
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