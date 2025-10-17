Logo Tgcom24
Attentato contro il giornalista Ranucci, distrutte due auto

Sarebbe stato un ordigno di probabile natura artigianale a deflagrare contro le due auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia nella notte di giovedì

17 Ott 2025
