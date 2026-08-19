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DODICI COLPI AL CENTRO-SUD

Assalti ai bancomat con "marmotte esplosive": sette arresti

Agli arrestati vengono contestati, a vario titolo, vari reati

19 Ago 2026 - 11:54
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