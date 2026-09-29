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OBIETTIVO RAME

Arcene, ladri rubano il tetto di una scuola materna

A fare l'amara scoperta sono stati i piccoli allievi dell'istituto e gli insegnanti

29 Set 2026 - 08:48
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