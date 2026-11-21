C'è già una fila silenziosa e commossa di oltre cento persone davanti alla Sala della Protomoteca, in Campidoglio, dove si è aperta la camera ardente per rendere l'ultimo saluto a Corrado Augias, morto il 19 novembre. All'interno, al centro della sala, è stato allestito il feretro in legno semplice, su cui sono state deposte delle rose rosse accompagnate dalla scritta "la tua famiglia". A stringersi attorno ai familiari, la moglie Daniela Pasti, la figlia Natalia, il genero Pietro Suber e i nipoti, c'è il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Tra i primi esponenti del mondo della cultura, del giornalismo e delle istituzioni a giungere sul colle capitolino per omaggiarlo ci sono anche l'ex primo cittadino Walter Veltroni. La camera ardente resterà aperta fino alle 18 di oggi (sabato 21 novembre, ndr). I funerali si svolgeranno con rito laico e in forma strettamente privata.