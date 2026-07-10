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Femminicidio a Loreto

Ancona, donna uccisa in casa a coltellate dall'ex compagno

 A perdere la vita una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, uccisa al culmine di una lite

10 Lug 2026 - 11:18
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