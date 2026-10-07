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La 39enne è stata di recente in Italia

Amanda Knox posta un selfie davanti al tribunale Perugia

Tra i ricordi su X anche un'immagine con l'ex cappellano Don Saulo, "il sacerdote che mi è stato vicino tenendomi per mano durante quegli anni di buio"

07 Ott 2026 - 17:46
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