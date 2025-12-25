Logo Tgcom24
Cronaca
Lamone e Senio osservati speciali

Allerta per il livello dei fiumi nel Ravennate

Livello dei corsi d'acqua monitorati nei Comuni di Bagnacavallo e Castel Bolognese dopo le intense precipitazioni

25 Dic 2025 - 22:08
maltempo
emilia romagna