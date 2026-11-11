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© Ansa |  Il testo dell'email ricevuta dagli istituti scolastici
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DA NORD A SUD

Allarme bomba in diverse scuole d'Italia, studenti e impiegati evacuati dagli istituti

Gli edifici scolastici hanno ricevuto un'email anonima che annunciava la presenza di ordigni all'interno dei plessi

11 Nov 2026 - 12:24
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