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IN MATTINATA A CIAMPINO

Alessandro Di Battista, le immagini del rientro in Italia

L'aereo proveniente da Cuba è atterrato in mattinata all'aeroporto di Ciampino, poi il trasporto in ambulanza al Gemelli

12 Set 2026 - 11:30
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alessandro di battista