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ROMA

Aggressioni in minicar, le immagini dell'auto ripresa dalle telecamere di videosorveglianza

Gli inquirenti hanno denunciato due minori di 16 e 17 anni con l'accusa di tentato omicidio e lesioni

14 Ott 2026 - 14:56
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