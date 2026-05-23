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Acerra, Papa Leone nella Terra dei Fuochi

Il Pontefice è stato accolto da un lunghissimo applauso. La sua è una visita pastorale. Nella cattedrale l'incontro con i familiari delle vittime 

23 Mag 2026 - 10:31
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