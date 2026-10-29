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Torna alla luce la quotidianità del 79 d.C.

A Pompei scoperto l'armadio di una donna

Dentro trovati utensili per truccarsi, un balsamario in vetro, un bruciaprofumi per riempire la casa di belle fragranze, una lucerna bronzea e tanti oggetti di uso quotidiano

29 Ott 2026 - 16:44
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