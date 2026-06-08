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a cassano d'adda

60enne cade nell'Adda, recuperato il cadavere

Una seconda persona era riuscita a salvarsi aggrappandosi a dei rovi

08 Giu 2026 - 17:22
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fiume adda