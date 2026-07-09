1 di 2
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

le immagini dalla banchina della fermata Duomo

"Cosa guardi? Sono uomo e musulmano", 27enne sfregia al volto una ragazza in metro a Milano: arrestato

09 Lug 2026 - 18:54
2 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
milano