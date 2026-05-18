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NEL 2021

"Bastardi cristiani, dovete farmi lavorare", le mail che El Koudri mandava all'Università di Modena

Gli insulti, le minacce e poi le scuse. Le mail scritte da Salim El Koudri corrisponderebbero ai comportamenti tipici del disturbo schizoide di personalità diagnosticatogli nel 2022

18 Mag 2026 - 13:31
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