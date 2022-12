Forza Italia: "Il governo rilanci la campagna vaccinale anti-Covid"

Forza Italia ha invitato il governo a "rilanciare la campagna vaccinale anti-Covid sulla quarta dose".

Lo ha detto il senatore Maurizio Gasparri, intervenendo in Aula nell'ambito dell'informativa del ministro della Salute, Orazio Schillaci. Gasparri ha quindi ricordato le sollecitazioni "anche nelle scorse settimane" da parte di FI sulla lotta al Covid: "Siamo in una fase diversa, ma non abbassiamo la guardia".