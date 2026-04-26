Foggia, fu aggredito durante una lite: morto dopo quasi cinque anni

La lite, degenerata in un violento pestaggio, avvenne davanti a un bar di Stornara: Visconti, all'epoca 32 anni, fu colpito insieme al fratello gemello da un gruppo di giovani. Il fratello riportò ferite lievi, Fabio subì gravi lesioni al volto e al naso. Il giorno successivo, in ospedale, le sue condizioni precipitarono. Da lì, il ricovero d'urgenza e un lungo calvario tra interventi e terapie, senza mai riprendersi del tutto. Negli anni successivi due giovani sono stati condannati per l'aggressione. Uno a 6 anni e 8 mesi per lesioni gravissime, l'altro a 2 anni.