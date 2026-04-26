Foggia, fu aggredito durante una lite: morto dopo quasi cinque anni
Fabio Visconti fu pestato durante una disputa per futili motivi, condannati due giovani
© Da Facebook
Dopo quasi cinque anni di sofferenza, sabato è morto Fabio Visconti, il 37enne di Orta Nova (in provincia di Foggia) ferito gravemente da un gruppo di giovani durante un'aggressione avvenuta per futili motivi nell'ottobre del 2021, nel vicino comune di Stornara. La notizia si è diffusa sui social ed è stata confermata dal sindaco di Orta Nova, Domenico Di Vito.
La lite, degenerata in un violento pestaggio, avvenne davanti a un bar di Stornara: Visconti, all'epoca 32 anni, fu colpito insieme al fratello gemello da un gruppo di giovani. Il fratello riportò ferite lievi, Fabio subì gravi lesioni al volto e al naso. Il giorno successivo, in ospedale, le sue condizioni precipitarono. Da lì, il ricovero d'urgenza e un lungo calvario tra interventi e terapie, senza mai riprendersi del tutto. Negli anni successivi due giovani sono stati condannati per l'aggressione. Uno a 6 anni e 8 mesi per lesioni gravissime, l'altro a 2 anni.