Firenze, automobilista ubriaca manda in ospedale 3 vigili: arrestata

Gli agenti costretti alle cure mediche

Sono invece dovuti ricorrere alle cure mediche tre agenti: quelli colpiti dallo sportello sono stati giudicati guaribili in cinque giorni, quello colpito dal calcio al volto è stato dimesso con sette giorni di prognosi. Ieri, come spiegato dal Comune, si è svolta l'udienza per direttissima. L'arresto è stato convalidato con la misura della messa in prova, per la 56enne sono scattate le denunce per violenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale e per guida in stato di ebbrezza. "Solidarietà e vicinanza agli agenti feriti - ha detto l'assessore alla mobilità e polizia municipale Stefano Giorgetti -. Ringrazio la polizia municipale per il lavoro quotidiano che svolge per il rispetto delle regole e la vivibilità della città, a iniziare dalle strade. E auguro agli agenti una pronta guarigione".