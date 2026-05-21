Si è laureato in carcere Antonio De Marco, il 26enne reoconfesso condannato all'ergastolo per il duplice assassino dell'arbitro leccese Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta, seviziati e finiti con 79 coltellate nella loro abitazione di via Montello, a Lecce, il 21 settembre 2020, nel loro primo giorno di convivenza. De Marco, che per un periodo era stato coinquilino delle due vittime, ha conseguito la laurea triennale in Filosofia con una tesi su Schopenhauer discussa nel carcere di Borgo San Nicola davanti alla commissione d'esame di Unisalento. E' stato lo stesso De Marco a dare la notizia al suo avvocato difensore Andrea Starace chiamandolo al telefono. De Marco, prima del duplice omicidio era iscritto a Scienze Infermieristiche. Per il duplice omicidio non ha mai mostrato rimorso o pentimento.