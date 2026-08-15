Fermo, padre e figlio rischiano di annegare mentre fanno il bagno: donna si tuffa e li salva
I due turisti di origini bolognesi, si sarebbero allontanati a causa della corrente. Provvidenziale l'aiuto dell'assessore di Porto San Giorgio
Alessadra Petracci © Dal Web
Paura per due turisti bolognesi, padre e figlio, che hanno rischiato di annegare mentre facevano il bagno a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, nelle Marche. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di una donna che tuffandosi in mare li ha portati in salvo. Il salvataggio è avvenuto nella giornata di ieri, 14 agosto, intorno alle 4 del pomeriggio.
L'ipotesi della dinamica Padre e figlio, 40 e 12 anni, erano in acqua nei pressi della Lega Navale di Porto San Giorgio, quando avrebbero iniziato ad avere problemi. Secondo le prime ipotesi, i due si sarebbero tuffati e spinti dalla corrente, avrebbero raggiunto un tratto di acqua più alta. A quel punto, il 12enne - forse preoccupato dalla profondità raggiunta - avrebbe chiesto aiuto al padre finendo per aggrapparsi, mettendolo sotto sforzo. Il padre, nel tentativo di ritornare a riva, avrebbe iniziato a riscontrare qualche difficoltà.
Storia a lieto fine
È stato l'imminente intervento di Alessandra Petracci, assessore al Bilancio del Comune di Porto San Giorgio, e nuotatrice esperta, a salvare la coppia di turisti. La donna, si è tuffata per prestare aiuto ed è riuscita a condurre a riva i bagnanti. Al Resto del Carlino ha spiegato che stava entrando anch'essa in acqua per fare il bagno "quando mi sono resa conto della situazione e d’istinto li ho raggiunti, portandoli a riva". E ha aggiunto: "Con l’aiuto dei presenti abbiamo allungato il padre sul lettino e atteso l’arrivo dei soccorsi".
I soccorsi
Il 40enne, visibilmente scosso, ha impiegato un po' di tempo prima di riprendersi completamente. L'uomo, infatti, avrebbe ingerito dell'acqua nel corso della disavventura. Il figlio, invece, si è ripreso in fretta e non ha riportato particolari conseguenze. Sul posto sono intervenuti sia gli operatori sanitari del 118 che i volontari della Croce Azzurra locale. Inoltre, i sanitari hanno ritenuto opportuno richiedere anche l’intervento dell’elisoccorso decollato da Ancona. Fortunatamente le condizioni dell’uomo si sono rivelate non gravi e per lui è stato disposto il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Fermo per essere visitato.