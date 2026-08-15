Fermo, padre e figlio rischiano di annegare mentre fanno il bagno: donna si tuffa e li salva

È stato l'imminente intervento di Alessandra Petracci, assessore al Bilancio del Comune di Porto San Giorgio, e nuotatrice esperta, a salvare la coppia di turisti. La donna, si è tuffata per prestare aiuto ed è riuscita a condurre a riva i bagnanti. Al Resto del Carlino ha spiegato che stava entrando anch'essa in acqua per fare il bagno "quando mi sono resa conto della situazione e d’istinto li ho raggiunti, portandoli a riva". E ha aggiunto: "Con l’aiuto dei presenti abbiamo allungato il padre sul lettino e atteso l’arrivo dei soccorsi".

