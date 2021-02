Fermo, ogni mattina aspetta sola al freddo che apra la scuola: l'appello di una mamma per la sua bimba

IPA

Il papà è disabile e la mamma, dovendo rispettare gli orari per non perdere il lavoro, è costretta ad accompagnarla a scuola alle 7.40. Così, ogni mattina, aspetta sola al freddo, ed eventualmente sotto la pioggia, che il cancello della struttura venga aperto (circa quindici minuti dopo) per poter entrare in classe. E' la storia di un'alunna di una scuola elementare di Casette d’Ete (Fermo). La mamma della piccola si è rivolta prima alla scuola, poi al sindaco e ai servizi sociali, ma per ora la questione rimane irrisolta.