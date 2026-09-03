Femminicidio Eleonora Guidi, riabilitazione in day hospital per il compagno accusato
Da mesi, per disposizione del giudice del tribunale di Firenze, Innocenti è sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con l'obbligo di seguire, a spese della famiglia, il percorso neurologico, psichiatrico e fisico in una clinica a La Spezia
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Prosegue la riabilitazione in day hospital Lorenzo Innocenti, l'architetto di 38 anni che avrebbe ucciso con 24 coltellate la compagna Eleonora Guidi, davanti al loro figlio di un anno e mezzo, per poi tentare il suicidio gettandosi dalla finestra della loro abitazione, a Rufina (Firenze), l'8 febbraio 2025. La notizia è riportata da La Nazione e da la Repubblica, le quali aggiungono che Innocenti vive in un appartamento con i genitori. Da mesi, per disposizione del giudice del tribunale di Firenze, l'uomo è sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con l'obbligo di seguire, a spese della famiglia, il percorso neurologico, psichiatrico e fisico in una clinica a La Spezia. I sanitari della struttura, che non è dotata di celle per chi è sottoposto a misure di sicurezza, dopo un periodo di degenza, hanno disposto il ricovero diurno. Il procedimento penale per omicidio aggravato resta intanto sospeso perché Innocenti non ha la capacità di partecipare coscientemente al processo, a causa delle lesioni ai lobi frontali conseguenti alla caduta.
"Innocenti segue le prescrizioni, non va a passeggio - spiega il difensore Patrizio Fioravanti - ed è sottoposto ai controlli tipici della misura di sicurezza". Le terapie potrebbero, secondo gli esperti che lo visitarono in occasione dell'incidente probatorio tesi a verificare la capacità di partecipare al giudizio, consentire un miglioramento delle condizioni dell'indagato.
Periodicamente, i medici, come imposto dal gip, inviano una relazione sullo stato di salute e sulla condotta del paziente. Tribunale e procura sono dunque costantemente informati sullo stato dell'indagato.