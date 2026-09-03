Femminicidio Eleonora Guidi, riabilitazione in day hospital per il compagno accusato

Prosegue la riabilitazione in day hospital Lorenzo Innocenti, l'architetto di 38 anni che avrebbe ucciso con 24 coltellate la compagna Eleonora Guidi, davanti al loro figlio di un anno e mezzo, per poi tentare il suicidio gettandosi dalla finestra della loro abitazione, a Rufina (Firenze), l'8 febbraio 2025. La notizia è riportata da La Nazione e da la Repubblica, le quali aggiungono che Innocenti vive in un appartamento con i genitori. Da mesi, per disposizione del giudice del tribunale di Firenze, l'uomo è sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con l'obbligo di seguire, a spese della famiglia, il percorso neurologico, psichiatrico e fisico in una clinica a La Spezia. I sanitari della struttura, che non è dotata di celle per chi è sottoposto a misure di sicurezza, dopo un periodo di degenza, hanno disposto il ricovero diurno. Il procedimento penale per omicidio aggravato resta intanto sospeso perché Innocenti non ha la capacità di partecipare coscientemente al processo, a causa delle lesioni ai lobi frontali conseguenti alla caduta.