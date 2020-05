Fase 2, Matteo Renzi: “Sono stato il primo a dire riapriamo"

"Sono stato il primo a dire riapriamo". Sono le parole di Matteo Renzi a "Dritto e Rovescio" che sottolinea: "Non perché bisogna essere irresponsabili. Se tu dai delle regole, la gente poi riparte". Il leader di Italia Viva a Rete 4 ritorna sulla questione delle ripartenze nel nostro Pease e aggiune: "Non dobbiamo mai dimenticare i 30mila morti. Ma se non moriamo di coronavirus c'è un pezzo di Italia che rischia di morire di fame".

Per Matteo Renzi la crisi economica che sta vivendo il nostro Paese non è uguale, allo stesso modo, per tutti. "C'è chi è garantito come i dipendenti - sottolinea il leader di Italia Viva - c'è poi una fetta di italiani come i commercianti, le partite Iva, i professionisti, gli artigiani, gli ambulanti che sono disperati. Si tratta di persone fondamentali per la nostra economia, per questo ho da subito detto - conclude - iniziamo a riaprire dando delle regole chiare".