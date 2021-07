"La commissione d'inchiesta è diventata una farsa", denuncia l'avvocato Consuelo Locati, insieme a 60 famiglie in protesta davanti al municipio di Bergamo, "con l'indagine limitata al 30 gennaio, prima della dichiarazione dello stato d'emergenza, e a Paesi ha cui ha avuto origine il Covid". I documenti in mano al legale parlano di "una riunione tra governo e regioni in data 25 gennaio sulle contromisure per il contenimento del virus".