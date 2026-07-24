Fakir, già in contatto con un centro di salute mentale: era atteso a giorni

Emergono nuovi dettagli sulle condizioni psichiatriche di Abderrahim Fakir il 42enne, morto il 19 luglio al Pilastro, Bologna, dopo essere stato immobilizzato da due poliziotti sotto gli occhi di quattro volontari della Croce Rossa. Fakir aveva effettuato un primo accesso al pronto soccorso all'ospedale Maggiore di Bologna del 20 giugno, per un problema di tipo psichiatrico, per poi essere inviato a un centro di salute mentale, dove si presentò nei giorni successivi. Secondo quanto risulta all'ANSA, al centro di salute mentale il 42enne fu visitato e gli fu fatta una prima diagnosi e confermata una terapia. I sanitari avevano fissato un successivo appuntamento per i primi giorni di agosto per proseguire con la terapia.

