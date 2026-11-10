Eternit bis, Cassazione: nuovo processo di appello per l'imprenditore Schmidheiny

Nuovo processo di appello per l'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny accusato di omicidio colposo aggravato nel processo Eternit bis. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione di Cassazione disponendo un nuovo giudizio di secondo grado in relazione a una sessantina di vittime, mentre è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione in riferimento ad altre 25 vittime da amianto. Non accolta la richiesta della Procura generale che aveva chiesto la conferma della condanna a 9 anni e 6 mesi per l'imputato.