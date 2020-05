Tenta di uccidere la moglie, 66enne arrestato nel Piacentino

Un 66enne è stato arrestato dai carabinieri ad Alseno, nel Piacentino, con le accuse di tentato omicidio e detenzione illegale di arma. L'uomo, al culmine di una lite con la moglie, ha estratto una pistola e sparato un colpo. Fortunatamente la donna non è rimasta ferita ed è riuscita a mettersi in salvo. I carabinieri hanno arrestato l'uomo (che ha precedenti ed è ora in carcere) e hanno sequestrato la pistola, con regolare numero di matricola ma clandestina.