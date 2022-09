Forlì, detenuto 28enne si suicida in carcere: è il settimo caso in Emilia-Romagna

Un uomo di 28 anni di origine albanese e senza fissa dimora si è tolto la vita, per impiccagione, nella notte nel penitenziario di Forlì.

Lo rende noto il Garante regionale dei detenuti, Roberto Cavalieri: il giovane era stato portato venerdì pomeriggio in cella a seguito di un ordine di carcerazione per scontare una condanna definitiva di due anni. Si tratta - viene evidenziato - del settimo suicido in carcere in Emilia-Romagna nel 2022.