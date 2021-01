Bologna, droga: arrestati genitori ragazzo "citofonata" Salvini

Ansa

Due arresti per droga sono stati eseguiti dai carabinieri nel condominio di via Grazia Deledda, zona Pilastro a Bologna, che un anno fa fu teatro della famosa "citofonata" di Matteo Salvini a casa di un presunto spacciatore, un ragazzo all'epoca minorenne. A finire nei guai sono stati i genitori del ragazzo: il padre 59enne e la madre 58enne, lui di origine tunisina e lei nata in Svizzera. Sono accusati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio.