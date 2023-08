Bologna, corre sui binari e aggredisce gli agenti: fermato con il taser

Alla stazione di Bologna, un uomo di origine straniera ha attraversato di corsa i binari, minacciando di volersi togliere la vita, e quando gli agenti della polizia ferroviaria hanno provato a farlo ragionare, li ha aggrediti.

Per immobilizzarlo, gli agenti hanno dovuto utilizzare il taser in dotazione. L'uomo - ha spiegato la Questura - diceva che si sarebbe lanciato sui binari al sopraggiungere dei treni, mettendo in serio pericolo la propria e altrui incolumità. Affidato al 118, che lo ha trasportato in ospedale per accertamenti, è stato dimesso poche ore dopo.