Bologna, ciclista 18enne investito e ucciso: era il nipote di Prodi 

Si chiamava Matteo Prodi ed era il pronipote dell'ex premier Romano il 18enne morto all'ospedale Maggiore di Bologna, per le gravi ferite riportate in un incidente in bicicletta avvenuto nel capoluogo emiliano, nella prima zona collinare della città. Il giovane frequentava la classe quinta del liceo scientifico fermi, ma in questi giorni era a casa per lo stop delle lezioni in seguito all'emergenza coronavirus.