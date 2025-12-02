Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Traffico sospeso

Milano Linate, allarme da velivolo privato: scalo fermo per mezz'ora

Le operazioni sono state interrotte mentre il mezzo completava la manovra di rientro, prima di raggiungere autonomamente l'area di sosta

02 Dic 2025 - 00:35
© IPA

© IPA

Un aereo privato diretto all'aeroporto di Linate ha comunicato una situazione di emergenza mentre si preparava alla fase di atterraggio, determinando la sospensione per circa trenta minuti delle operazioni di arrivo e partenza nello scalo milanese. Secondo quanto riferito, l'attivazione delle procedure previste in questi casi ha comportato il blocco temporaneo del traffico. Il velivolo ha comunque completato l'atterraggio senza difficoltà e ha proseguito in autonomia fino alla piazzola assegnata. Una volta conclusa la gestione dell'evento, l'attività aeroportuale è ripresa regolarmente.

linate