Milano Linate, allarme da velivolo privato: scalo fermo per mezz'ora

Un aereo privato diretto all'aeroporto di Linate ha comunicato una situazione di emergenza mentre si preparava alla fase di atterraggio, determinando la sospensione per circa trenta minuti delle operazioni di arrivo e partenza nello scalo milanese. Secondo quanto riferito, l'attivazione delle procedure previste in questi casi ha comportato il blocco temporaneo del traffico. Il velivolo ha comunque completato l'atterraggio senza difficoltà e ha proseguito in autonomia fino alla piazzola assegnata. Una volta conclusa la gestione dell'evento, l'attività aeroportuale è ripresa regolarmente.