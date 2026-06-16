E' morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della basilica papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della Cei, era nato a Sassuolo (Modena) il 19 febbraio 1931. Ad annunciare il decesso l'agenzia di stampa cattolica ACIstampa.

