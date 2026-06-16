E' morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della basilica papale di San Giovanni in Laterano. Il presule, che è stato anche presidente della Cei, era nato a Sassuolo (Modena) il 19 febbraio 1931. Ad annunciare il decesso l'agenzia di stampa cattolica ACIstampa.
Malato da tempo
Da alcune settimane il cardinale Ruini era in condizioni di salute critiche, assistito presso la propria abitazione. Ruini era stato ricoverato d’urgenza nel luglio 2024 al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un infarto. Dopo essersi ripreso dall’attacco cardiaco, nel 2025 era stato sottoposto a ulteriori cure per un blocco renale, superato positivamente anche in quella circostanza, confermando una notevole capacità di recupero nonostante l’età avanzata.