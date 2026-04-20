Dossieraggio, indagato l'ex n.2 del Dis Giuseppe Del Deo: contestato peculato

L'ex numero due del Dis, Giuseppe Del Deo, è indagato per peculato nell'indagine della Procura di Roma, coordinata da Stefano Pesci, che riguarda anche la "Squadra Fiore" - presunto gruppo clandestino accusato di attività di spionaggio - e che ha portato a una serie di perquisizioni da parte del Ros. L'attività ha riguardato sette persone. Nel filone che coinvolge Del Deo - quando era all'Aisi - i pm contestano peculato da cinque milioni di euro. Denaro che, in base all'impianto accusatorio, l'ex 007 avrebbe affidato con contratti alla società Sind, gestita all'epoca dei fatti da Enrico Fincati anch'egli indagato. I due filoni di indagine avrebbero collegamenti in base ad alcune intercettazioni.