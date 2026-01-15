Dl Pnrr: parte la liberalizzazione degli Intercity con le gare

Lo si legge nella bozza del nuovo decreto Pnrr in materia di servizi ferroviari Intercity. "I contratti di servizio sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti", viene spiegato. E' poi "autorizzata" la costituzione della società pubblica Rolling Stock Company (RoSCo) "con la denominazione Asset Ferroviari Italiani S.p.A. - AFI per garantire la concorrenza nell'ambito delle gare per l'affidamento del servizio di trasporto ferroviario intercity e regionale, nonché di assicurare agli operatori aggiudicatari l'accesso effettivo e non discriminatorio al materiale rotabile".