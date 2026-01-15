Logo Tgcom24
Dl Pnrr: parte la liberalizzazione degli Intercity con le gare

15 Gen 2026 - 18:04
© Ansa

© Ansa

Arriva la liberalizzazione dei servizi Intercity. Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti "avvia la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico" relativi ai collegamenti "ferroviari Intercity". La gara sarà bandita "previa ridefinizione dell'ambito dei servizi", sulla base di un'analisi di mercato, "conformemente alle metodologie stabilite dall'Autorità di regolazione dei trasporti e agli Orientamenti interpretativi della Commissione europea".

Lo si legge nella bozza del nuovo decreto Pnrr in materia di servizi ferroviari Intercity. "I contratti di servizio sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti", viene spiegato. E' poi "autorizzata" la costituzione della società pubblica Rolling Stock Company (RoSCo) "con la denominazione Asset Ferroviari Italiani S.p.A. - AFI per garantire la concorrenza nell'ambito delle gare per l'affidamento del servizio di trasporto ferroviario intercity e regionale, nonché di assicurare agli operatori aggiudicatari l'accesso effettivo e non discriminatorio al materiale rotabile".