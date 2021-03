Dl Covid, Ordine medici: delusione su scudo penale e obbligo vaccinale

LaPresse

I medici esprimono delusione per le norme, incluse nel nuovo dl Covid al vaglio del Consiglio dei ministri, relative allo scudo penale e all'obbligo vaccinale. "E' incompleta e insufficiente la tutela penale per i professionisti che hanno operato in un contesto straordinario e sono poco incisive le norme sull'obbligo vaccinale", ha detto il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, Filippo Anelli.