Discoteche chiuse, Silb: "Basta essere trattati come untori Covid"

ansa

"Basta essere trattati come untori, meritiamo rispetto. Riapre tutto tranne le discoteche, è una cosa vergognosa e intollerabile". Lo ha detto Gianni Indino, presidente del Silb, il sindacato dei locali da ballo dell'Emilia-Romagna, per la mancata indicazione di una data di riapertura delle discoteche, all'aperto e al chiuso. "Non ci vengano a dire che siamo noi la causa della ripresa dei contagi perché non è vero".