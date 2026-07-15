Daniela Santanchè, chiusa un'altra inchiesta: "Bancarotta e truffa allo Stato"

Altri guai per l'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. C'è ipotesi di bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso, ossia la vicenda Visibilia e la presunta truffa ai danni dell'Inps.