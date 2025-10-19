Crolla un muro nel Reggino, tre bambini restano feriti

Tre bambini, due gemelli di otto anni e un loro fratello di 13, sono rimasti feriti a causa del crollo di un muro a Gioia Tauro, nel Reggino. I tre fratellini, secondo una prima ricostruzione, stavano giocando vicino a un muro che é improvvisamente crollato, travolgendoli. Uno dei gemelli è stato trasferito in elisoccorso nel Policlinico di Messina, dove è stato ricoverato per alcune fratture. Gli altri due bambini sono stati portati nell'ospedale di Polistena. Nessuno dei tre, comunque, è in pericolo di vita.