Crema, 19enne accoltellato: fermati tre giovani

Dopo l'aggressione i tre si erano allontanati dalla provincia, spostandosi tra diverse aree della Lombardia. I carabinieri li hanno poi rintracciati tra il Cremasco e l'area milanese, dove sono stati eseguiti i provvedimenti di fermo. Gli investigatori stanno ancora ricostruendo l'esatta dinamica dell'omicidio e il ruolo avuto da ciascuno dei fermati.