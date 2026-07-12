Crema, 19enne accoltellato: fermati tre giovani

Sale a tre il numero delle persone fermate per l'omicidio di Youssef Rama Abdelaiz, il 19enne di origini egiziane morto dopo essere stato accoltellato nella notte di sabato 11 luglio a Crema, in provincia di Cremona. Nel pomeriggio i carabinieri hanno eseguito tre provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dall'autorità giudiziaria. I fermati hanno un'età compresa tra i 23 e i 25 anni. Si tratta di tre giovani, di nazionalità italiana e straniera; gli stranieri risultano regolarmente presenti in Italia. Tutti sono residenti nel territorio del Cremasco.
La fuga
Dopo l'aggressione i tre si erano allontanati dalla provincia, spostandosi tra diverse aree della Lombardia. I carabinieri li hanno poi rintracciati tra il Cremasco e l'area milanese, dove sono stati eseguiti i provvedimenti di fermo. Gli investigatori stanno ancora ricostruendo l'esatta dinamica dell'omicidio e il ruolo avuto da ciascuno dei fermati.