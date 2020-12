Covid, Viminale: disposti controlli mirati per la serata di Capodanno

Il Viminale ha disposto controlli mirati delle forze dell'ordine per la serata di Capodanno. Particolare attenzione sarà data agli spostamenti, vietati per via della zona rossa che il 31 dicembre interesserà tutta l'Italia. I controlli si concentreranno anche su eventuali segnalazioni di riunioni in luoghi privati non autorizzati, attività di locali apparentemente chiusi ma aperti a feste private, nonché sull'esplosione di fuochi d'artificio.