Covid, verso la riduzione della validità del Green pass da 9 a 6 mesi

Validità del Green pass ridotta da 9 a 6 mesi, e periodo minimo per la somministrazione della terza dose ulteriormente abbreviato da 5 a 4 mesi: sono queste le principali decisioni che, secondo fonti di governo, la Cabina di regia dovrebbe aver adottato e passato al vaglio del Consiglio dei ministri. Inoltre, si prevede l'obbligo di mascherine all'aperto anche in zona bianca e di FFP2 in cinema, teatri, eventi e mezzi di trasporto.